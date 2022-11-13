TKBL: Elazığ Basketbol: 89 - Antalya Güneşi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 9. haftasında Elazığ Basketbol, evinde Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK’yı farklı yendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin 9. haftasında Elazığ Basketbol, evinde Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK’yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonunda oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen bordo-beyazlı ekip, ilk periyodu 16-7, 2. periyodu 36-23, 3. periyodu 65-45 ve maçı 89-64 kazanarak haftayı 2 puanla geçti. Elazığ ekibinde Ameryst Alston 30 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Antalya ekibinde Angela Tompkins’in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.