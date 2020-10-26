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Tisserand: "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz"

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu Tisserand açıklamalarda bulundu.

Spor 26.10.2020, 09:21
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Tisserand: "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz"

"Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek İkinci yarıda Trabzonspor'a karşı büyük takım karakterini ortaya koyduk"

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