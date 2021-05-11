Tisserand 11’de yer aldı

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Sivasspor mücadelesinde 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaptığı bireysel hatalarla tepki toplayan Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığının ardından yeniden bulduğu şansı iyi kullandı.

Tisserand, son haftalarda gösterdiği performans ile Sivasspor karşısında da ilk 11’de şans bulurken, sakatlığını atlatan Serdar Aziz ise karşılaşmada yedek soyundu.