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Tisserand 10 maç sonra sahada
Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.
Spor 03.05.2021, 20:23
Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.
Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11’e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz’in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11’de görevlendirildi.Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart’ta Antalyaspor karşısında ilk 11’de oynamıştı.