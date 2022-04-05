banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TFF’de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti!
TFF’de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti!
TFF seçim tarihini açıkladı
TFF seçim tarihini açıkladı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fransa'dan Türkiye kararı!
Fransa'dan Türkiye kararı!

TİESF Başkanı Kerim Vural: "Üst üste 2. şampiyonluğu istiyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs’ta Brezilya’da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Kerim Vural, üst üste ikinci kez şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Spor 05.04.2022, 15:57
TİESF Başkanı Kerim Vural: "Üst üste 2. şampiyonluğu istiyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs’ta Brezilya’da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Kerim Vural, üst üste ikinci kez şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kamp yapan Ay-Yıldızlılar, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Daha önce 2 Dünya, 1 kez Deaflympics ve 1 kez de Avrupa Şampiyonu olan Milliler, son şampiyonaya hazırlanırken, TİESF Başkanı Kerim Vural ve Teknik Sorumlu Ali Metin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kerim Vural: "Üst üste 2 kez şampiyon olmak istiyoruz"

Organizasyon öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran TİESF Başkanı Kerim Vural, "Futbol Milli Takımımız daha önce Deaflympics, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 2017’de Samsun’da düzenlenen Deaflympics’te şampiyon olmuştuk. Bu unvanımızı muhafaza etmek istiyoruz. Güzel kamp dönemlerimiz geçti. Riva’da 3. kampımızı yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu bize büyük bir destek veriyor. Burada kamp yapmak motivasyonumuz açısından da çok iyi oluyor. TFF ailesine çok teşekkür ediyoruz. Deaflympics’e hazırız. Şampiyonluk için Brezilya’ya gideceğiz. Samsun’da düzenlenen 23. Deaflympics’e 96 ülke katıldı. Biz, ülke sıralamasında 4. olduk. Toplam 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya kazandık. Bu, Türk spor tarihinin en büyük başarısıdır. Bu rakamları söylemek çok basit, hızlıca geçiyoruz ama bu başarı çok ciddi. Takım sporlarında futbolda, erkek voleybol ve hentbolda olimpiyat şampiyonuyuz. Kadın voleybolunda dünya şampiyonuyuz. Çok ciddi bir sportif başarımız var. Bu seneki organizasyona da 13 branşla katılacağız. Zirveye çıkmak da orada kalmak da çok zor. Birinci zorluğu aştık. İkincisini de sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm teknik ekibimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Metin: "Unvanımızı korumak istiyoruz"

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ali Metin de 2017’de elde edilen şampiyonluğu korumak istediklerini ifade ederek, "3. kampımızı yapıyoruz. Kamplarımızdan iyi bir verim aldık. Yaptığımız hazırlık maçlarında takımımızın durumunu gördük. İstediğimiz performansı görüyoruz. 2017’de elde ettiğimiz Deaflympics şampiyonluğu unvanımızı korumak istiyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Çocuklarımda da bu motivasyonu görüyorum. Diğer branşlardaki sporcularımız da iyi hazırlanıyor. Ülke olarak iyi bir sonuç alarak döneceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Brezilya’daki organizasyonda C Grubu’nda yer alacak olan İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı; Mali, ABD, Irak ve Almanya ile mücadele edecek.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
12°
parçalı bulutlu