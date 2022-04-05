TİESF Başkanı Kerim Vural: "Üst üste 2. şampiyonluğu istiyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs’ta Brezilya’da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Kerim Vural, üst üste ikinci kez şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kamp yapan Ay-Yıldızlılar, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Daha önce 2 Dünya, 1 kez Deaflympics ve 1 kez de Avrupa Şampiyonu olan Milliler, son şampiyonaya hazırlanırken, TİESF Başkanı Kerim Vural ve Teknik Sorumlu Ali Metin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kerim Vural: "Üst üste 2 kez şampiyon olmak istiyoruz"

Organizasyon öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran TİESF Başkanı Kerim Vural, "Futbol Milli Takımımız daha önce Deaflympics, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 2017’de Samsun’da düzenlenen Deaflympics’te şampiyon olmuştuk. Bu unvanımızı muhafaza etmek istiyoruz. Güzel kamp dönemlerimiz geçti. Riva’da 3. kampımızı yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu bize büyük bir destek veriyor. Burada kamp yapmak motivasyonumuz açısından da çok iyi oluyor. TFF ailesine çok teşekkür ediyoruz. Deaflympics’e hazırız. Şampiyonluk için Brezilya’ya gideceğiz. Samsun’da düzenlenen 23. Deaflympics’e 96 ülke katıldı. Biz, ülke sıralamasında 4. olduk. Toplam 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya kazandık. Bu, Türk spor tarihinin en büyük başarısıdır. Bu rakamları söylemek çok basit, hızlıca geçiyoruz ama bu başarı çok ciddi. Takım sporlarında futbolda, erkek voleybol ve hentbolda olimpiyat şampiyonuyuz. Kadın voleybolunda dünya şampiyonuyuz. Çok ciddi bir sportif başarımız var. Bu seneki organizasyona da 13 branşla katılacağız. Zirveye çıkmak da orada kalmak da çok zor. Birinci zorluğu aştık. İkincisini de sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm teknik ekibimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Metin: "Unvanımızı korumak istiyoruz"

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ali Metin de 2017’de elde edilen şampiyonluğu korumak istediklerini ifade ederek, "3. kampımızı yapıyoruz. Kamplarımızdan iyi bir verim aldık. Yaptığımız hazırlık maçlarında takımımızın durumunu gördük. İstediğimiz performansı görüyoruz. 2017’de elde ettiğimiz Deaflympics şampiyonluğu unvanımızı korumak istiyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Çocuklarımda da bu motivasyonu görüyorum. Diğer branşlardaki sporcularımız da iyi hazırlanıyor. Ülke olarak iyi bir sonuç alarak döneceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Brezilya’daki organizasyonda C Grubu’nda yer alacak olan İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı; Mali, ABD, Irak ve Almanya ile mücadele edecek.