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TİESF Başkanı Bursa’da ağırlanan Ukraynalı sporcuları ziyaret etti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımını ziyaret etti.

Spor 09.03.2022, 17:03
TİESF Başkanı Bursa’da ağırlanan Ukraynalı sporcuları ziyaret etti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımını ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyen 16 kişilik Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı’na, aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sahip çıktı. İnegöl Belediyesi daveti üzerine İnegöl’e gelen takım, Dostum tesislerinde misafir ediliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, sporcuları ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Şu anda Ukrayna’da dünya tarafından takip edilen çok üzücü bir olay yaşanıyor. Ukrayna Spor Federasyonu da bizim çok yakın ilişki de olduğumuz, dünya, Avrupa veya Olimpiyat gibi her türlü şampiyona da bir arada olduğumuz, bazen rakip olduğumuz müsabakalar geçirdiğimiz çok yakın işbirliği içinde olduğumuz spor federasyonlarından birisi. Bize kendileri yazılı bir bilgi geçtiler. Şu anda Türkiye’de basketbol takımımız ve oryantiring takımımız var. Bunlar için ne yapabilirsiniz, nasıl yardımcı olabiliriz? Biz de hemen harekete geçtik. Bu manada sporcuları burada Brezilya’ya hazırlık süreçleri var. Bizim de hazırlandığımız 24. Deaflympis var. Onlar da burada hazırlanıyor. Bizde devlet imkanlarıyla sanki kendi ülkelerindeymiş gibi burada hazırlıklarını sürdürmeleri için, rahatça bu kötü sürecin geçene kadar burada bulunabilmeleri için elimizden geleni devlet imkanlarıyla yapmaya devam edeceğiz. Malum bizim ülkemizde, Cumhurbaşkanımız da dünya tarafından bu muhacir durumuna düşmüş insanlara sahip çıkma, göz kulak olma konusunda bilene bir ülkeyiz. Burada da aynı durum var. Sonuçta bir savaş var. Ve savaştan kaçmış demeyelim de, bu esnada burada bulunan sporcu kardeşlerimiz var. Bizde bunlara elimizden geldiğince hem moral motivasyon manasında hem de çalışmalarını burada sürdürebilmeleri manasından desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

15 Mayıs’ta Brezilya’da gerçekleşecek olan Deaflympis’e hazırlıklarının sürdüğünü belirten Vural, "14 branşta katılmayı düşünüyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. 14 branşımızın Türkiye şampiyonalarını tamamladık. Şimdide 1. ve 2. kamplarımızı sürdürüyoruz. Bursa’da da devam eden Karate milli takımımızın 2. Kampı var. Farklı farklı illerde devam eden kamplarımız var. Bir önceki olimpiyatları zaten biz 96 ülke arasında 4’ncü olarak tamamladık. Türk spor tarihinde alınmış en sportif başarıları aldık biz orada. 17 altın, 7 gümüş, 22 bronz olmak üzere 42 madalyayla bir önceki olimpiyatları tamamladık. Bu hafife alınacak bir şey değil. Çok ciddi sportif başarıdır bu. Bizim futbol takımımız olimpiyat şampiyonu. Voleybol takımımız olimpiyat şampiyonu. Hentbol takımımız olimpiyat şampiyonu. Karate, tekvando, judo, güreş, bunların tamamında biz olimpiyatta birinci değilsek, ikinciyiz, ikinci değilsek üçüncüyüz. Dolayısıyla çok üst düzey sportif başarısı var 2017 yılında. Şimdi Allah nasip kısmet ederse, bir öncekinin üzerinde başarılı olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, ziyaret eden federasyon başkanına teşekkür ederek, Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring takımını en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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