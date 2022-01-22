THY Euroleague’de Türk takımlarından 2’de 2

THY Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapadı. Efes, Panathinaikos’u, Fener de Zalgiris Kaunas’ı mağlup etti.

THY Euroleague’de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta iki Türk takımı da oynadıkları mücadelelerden galip ayrıldı. Fenerbahçe evinde karşı karşıya geldiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 73-67 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos’u son saniyelerde bulduğu basketle 82-81 yendi ve bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

Euroleague’de 22. haftanın ardından Real Madrid zirvede yer alırken, Madrid’i Barcelona ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Anadolu Efes 8., Fenerbahçe ise 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas var.""

Euroleague’de haftanın sonuçları şöyle:

UNICS Kazan: 70 - Barcelona: 64

Zenit Saint Petersburg: 77 - AS Monaco: 86

Fenerbahçe Beko: 73 - Zalgiris Kaunas: 67

ALBA Berlin: 74 - Real Madrid: 89

Maccabi Tel Aviv: 84 - Olympiakos: 69

CSKA Moskova: 57 - Olimpia Milano: 67

Anadolu Efes: 82 - Panathinaikos: 81

Baskonia: 77 - Bayern Münih: 84

Asvel Lyon-Villeurbanne: 69 - Kızılyıldız: 67