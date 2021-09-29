THY Euroleague’de şov başlıyor

Türk Hava Yolları Euroleague’de 2021-2022 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Önemli organizasyonda Türkiye’yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Avrupa’nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Türk Hava Yolları Euroleague, yarın start alacak. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye’den 2 takım bulunuyor. Organizasyonda Türkiye’yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe temsil edecek. Euroleague’de normal sezon 8 Nisan 2022’de tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Final Four ise 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek.

Son şampiyon Anadolu Efes

Euroleague’de 2020-2021 sezonunu Anadolu Efe şampiyon olarak tamamladı. Efes’te Köln’de düzenlenen Final-Four finalinde İspanyol Barcalona ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar parkeden 86-81’lik skorla galip ayrılarak kulüp tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe’den sonra ikinci kez kupa Türkiye’ye geldi.

Efes ile Fener 12 ve 28. haftalarda karşılaşacak

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Derbi mücadelesine 25 Kasım’da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda, 3 Mart’ta ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

En çok İspanya ve Rusya’da

Bu sezon 10 ülkeden takımlar mücadele edecek. Türkiye’den Anadolu Efes ve Fenerbahçe dışında turnuvada İspanya’dan Real Madrid, Barcelona ve Baskonia, Rusya’dan CSKA Moskova, Zenit Saint Petersburg ve UNICS Kazan, Yunanistan’dan Olympiakos ve Panathinaikos, Almanya’dan Bayern Munih ve Alba Berlin, Fransa’dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Monaco, İtalya’dan Olimpia Milano, İsrail’den Maccabi Tel Aviv, Litvanya’dan Zalgiris Kaunas ve Sırbistan’dan Kızılyıldız yer alıyor.

Kupa tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991’de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu.

İspanyol takımı Real Madrid ise 10 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018 yılında elde etti. Madrid’i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, İsrail’den Maccabi Tel Aviv ve Yunanistan’dan Panathinaikos’un da 6 şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı antrenör Zeljko Obradovic

Fenerbahçe’nin eski Başantrenörü Zeljko Obradovic, kupa tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2016 yılında sarı-lacivertlileri de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile yaşadı. Deneyimli antrenör 5 kez Panathinaikos ile, 1’er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Türk Başanrenör Ergin Ataman’ın da 1 şampiyonluğu bulunuyor.