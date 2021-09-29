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THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague’de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor 29.09.2021, 10:33
THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague’de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague’de yeni sezon heyecanında ilk hafta yarın ve 1 Ekim’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında Monaco ile Panathinaikos karşılaşacak. Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda, Fenerbahçe de evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de ilk haftanın programı şöyle:

Yarın

Monaco - Panathinaikos

Olimpia Milano - CSKA Moskova

Real Madrid - Anadolu Efes

Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih

1 Ekim Cuma

UNICS Kazan - Zenit

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

ASVEL - Zalgiris

Olympiakos - Baskonia

Barcelona - Alba Berlin

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