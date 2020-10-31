THY Euroleague’de 6. haftanın MVP’leri Marius Grigonis ve Nikola Mirotic
THY EUROLEAGUE’DE 6. HAFTANIN EN DEĞERLİ OYUNCULARI ZALGİRİS KAUNAS’IN LİTVANYALI OYUNCUSU MARİUS GRİGONİS İLE BARCELONA'NIN İSPANYOL OYUNCUSU NİKOLA MİROTİC SEÇİLDİ.
THY Euroleague’de 6. haftanın en değerli oyuncuları Zalgiris Kaunas’ın Litvanyalı oyuncusu Marius Grigonis ile Barcelona’nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic seçildi.
THY Euroleague’de 6. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncuları (MVP) Zalgiris Kaunas’ta oynayan Litvanyalı Marius Grigonis ile Barcelona’dan İspanyol oyuncu Nikola Mirotic seçildi.
Grigonis, Zalgiris’in Fransa’da Asvel’i 83-74 mağlup ettiği mücadelede 25 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.
Barcelona’nın Baskonia’yı deplasmanda 72-71’lik skorla yendiği karşılaşmada ise Mirotic, 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 2 ribaund ve 1 blok ile mücadele etti.
Marius Grigonis ile Nikola Mirotic, bu performanslarıyla 27 verimlilik puanı aldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Cádiz
|8
|14
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3