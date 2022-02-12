THY Euroleague’de 26. haftanın ardından

THY Euroleague’in 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olyimpiakos’a son saniye üçlüğü ile 87-85 mağlup oldu. Fenerbahçe ise, Bayer Münih’te yaşanan korona virüs vakalarından dolayı 26. haftayı maç oynamadan geçti.

THY Euroleague’in 26. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile karşılaşacaktı. Alman ekibindeki korona virüs vakalarından dolayı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında karşı karşıya geldiği Olyimpiakos’a uzatmalarda Kostas Sloukas’ın son saniye üçlüğü ile 87-85’lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 12. yenilgisini aldı.

Haftanın önemli mücadelesinde Real Madrid, Barcelona’yı konuk etti. Barcelona parkeden 86-68’lik skorla galip ayrıldı.

Ligde 26. haftanın ardından Barcelona liderliğe yükseldi. Barça’yı ikinci sırada Real Madrid, üçüncü sırada da Olimpia Milano takip ediyor. 26. haftayı maç oynamayan geçen Fenerbahçe 8., Anadolu Efes de 9. sırada yer aldı. Ligin son sırasında ise Zalgris Kaunas bulunuyor.

Euroleague’de bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Olympiakos: 87 - Anadolu Efes: 85

ALBA Berlin: 76 - Zenit: 67

Monaco: 82 - Zalgiris Kaunas: 83

Maccabi Tel Aviv: 84 - CSKA Moskova: 75

Olimpia Milano: 89 - Baskonia: 78

UNICS Kazan: 77 - Kızılyıldız: 84

Asvel: 63 - Panathinaikos: 76

Real Madrid: 68 - Barcelona: 86

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih: (Ertelendi)