THY Euroleague’de 22. haftanın açılış maçında UNICS Kazan ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı yarın ve 21 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde UNICS Kazan, Barcelona’yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Euroleague’de 22. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.00 UNICS Kazan - Barcelona

20.00 Zenit Saint Petersburg - Monaco

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

22.00 ALBA Berlin - Real Madrid

22.05 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos

21 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova - Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Bayern Münih

23.00 Asvel - Kızılyıldız