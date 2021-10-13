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THY Euroleague: LDLC ASVEL: 75 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes, THY Euroleague üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL’e 75-73 mağlup oldu.

Spor 13.10.2021, 00:20
THY Euroleague: LDLC ASVEL: 75 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes, THY Euroleague üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL’e 75-73 mağlup oldu.

Salon: Astroballe

Hakemler: Sreten Radovic xx, Tomasz Trawicki xx, Benjamin Barth xx

LDLC ASVEL: Okobo xx 7, Jones xx 16, Kahudi x, Lacombe xx 11, Gist x 5, Fall x 1, Osetkowski xx 10, Howard xxx 13, Strazel x 2, Kostas Antetokounmpo x 10

Başantrenör: Tj Parker

Anadolu Efes: Larkin xxx 15, Beaubois xxx 13, Singleton x 3, Doğuş Balbay xx, Tolga Geçim x 2, Moerman x 6, Pleiss xx 8, Micic xxx 24, Anderson x, Petrusev x, Dunston x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 20-25 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 35-49 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 53-62 (Anadolu Efes lehine)

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