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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 43 - Armani Milan: 68
THY Euroleague 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi Armani Milan’a 68-43 mağlup oldu.
Spor 12.11.2021, 22:54 12.11.2021, 23:04
THY Euroleague 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi Armani Milan’a 68-43 mağlup oldu.
Salon: Ü. Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl xx, Fernando Rocha xx, Jakub Zamojski xx
Fenerbahçe Beko: Henry xxx 12, Guduric x 3, Shayok x, Vesely xx 9, Booker x 2, De Colo x 2, Pierre x, Polonara x 2, Şehmus Hazer xx 9, Ahmet Düverioğlu xx 4, Tarık Biberovic x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
AX Armani Exchange Milan: Hall x 9, Shields xxx 13, Datome xx 11, Melli xx 6, Hines x 4, Rodriguez x 3, Tarczewski x 2, Ricci xx 5, Grant xx 6, Mitoglou xx 9, Biligha x, Daniels x
Başantrenör: Ettore Messina
1. Periyot: 3-22 (Armani Milan lehine)
Devre: 20-37 (Armani Milan lehine)
3. Periyot: 29-62 (Armani Milan lehine)