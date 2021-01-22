THY Euroleague: CSKA Moskova: 83 - Fenerbahçe Beko: 89
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oldu. Güçlü rakibini deplasmanda 83-89 yenen sarı-lacivertliler, üst üste altıncı, toplamda 11. galibiyetini aldı. Vesely 24, De Colo 22, Eddie 17, Pierre 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan oyuncular oldu.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oldu. Güçlü rakibini deplasmanda 83-89 yenen sarı-lacivertliler, üst üste altıncı, toplamda 11. galibiyetini aldı. Vesely 24, De Colo 22, Eddie 17, Pierre 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan oyuncular oldu.
Megasport Arena’da oynanan maça Fenerbahçe; De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. Dış atışlarda etkili olan ev sahibi takıma ribauntlarda da üstünlük sağlayamayan Kanarya, karşılaşmanın ilk dakikalarda 16-6 veriye düştü. Toparlanmasını bilen Kokoskov’un öğrencileri, Jarell Eddie, De Colo ve Vesely ile bulduğu sayılarla birinci periyotu 21-15 geride tamamladı. İkinci periyotta rakibin basketlerine Jarell Eddie ile yanıt veren Fenerbahçe, De Colo ile de skoru 29-24’e getirdi. Guduric’in devreye girmesiyle farkı 1 sayıya düşüren Kokoskov’un öğrencileri, bu bölümde rakibinin sayılarına De Colo-Vesely iş birliği ile yanıt verirken, Jarell Eddie’nin son saniye üçlüğü ise ilk yarı sonucunu belirledi: 38-38.İlk yarının sonlarına doğru yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe Beko, Guduric’in de bir kez daha devreye girmesiyle 48-51 öne geçti. Jarell Eddie ile farkı 4 sayıya çıkaran sarı-lacivertli ekip, bu bölümde Dyshawn Pierre ile skor üstünlüğünü sürdürdü. (57-55) Çeyreğin sonlarına doğru skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi takım periyotu da 66-63 önde tamamladı. Lorenzo Brown’un basketleriyle dördüncü çeyrekte skoru 68-68’te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Vesely, Guduric ile Dyshawn Pierre 75-76 öne geçti. Vesely ile skor üstünlüğünü 80-84’e taşıyan sarı-lacivertliler, yine Vesely ile rakibine de geçit vermedi. De Colo ile farkı 7 sayıya çıkaran Kokoskov’un öğrencileri, maçtan 83-89 galip ayrıldı.