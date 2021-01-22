THY Euroleague: CSKA Moskova: 83 - Fenerbahçe Beko: 89

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oldu. Güçlü rakibini deplasmanda 83-89 yenen sarı-lacivertliler, üst üste altıncı, toplamda 11. galibiyetini aldı. Vesely 24, De Colo 22, Eddie 17, Pierre 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan oyuncular oldu.

Megasport Arena’da oynanan maça Fenerbahçe; De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. Dış atışlarda etkili olan ev sahibi takıma ribauntlarda da üstünlük sağlayamayan Kanarya, karşılaşmanın ilk dakikalarda 16-6 veriye düştü. Toparlanmasını bilen Kokoskov’un öğrencileri, Jarell Eddie, De Colo ve Vesely ile bulduğu sayılarla birinci periyotu 21-15 geride tamamladı. İkinci periyotta rakibin basketlerine Jarell Eddie ile yanıt veren Fenerbahçe, De Colo ile de skoru 29-24’e getirdi. Guduric’in devreye girmesiyle farkı 1 sayıya düşüren Kokoskov’un öğrencileri, bu bölümde rakibinin sayılarına De Colo-Vesely iş birliği ile yanıt verirken, Jarell Eddie’nin son saniye üçlüğü ise ilk yarı sonucunu belirledi: 38-38.

İlk yarının sonlarına doğru yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe Beko, Guduric’in de bir kez daha devreye girmesiyle 48-51 öne geçti. Jarell Eddie ile farkı 4 sayıya çıkaran sarı-lacivertli ekip, bu bölümde Dyshawn Pierre ile skor üstünlüğünü sürdürdü. (57-55) Çeyreğin sonlarına doğru skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi takım periyotu da 66-63 önde tamamladı. Lorenzo Brown’un basketleriyle dördüncü çeyrekte skoru 68-68’te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Vesely, Guduric ile Dyshawn Pierre 75-76 öne geçti. Vesely ile skor üstünlüğünü 80-84’e taşıyan sarı-lacivertliler, yine Vesely ile rakibine de geçit vermedi. De Colo ile farkı 7 sayıya çıkaran Kokoskov’un öğrencileri, maçtan 83-89 galip ayrıldı.