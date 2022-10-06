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THY Euroleague: Bayern Münih: 62 - Fenerbahçe Beko: 74
THY Euroleague’nin ilk haftasında Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i 74-62 mağlup etti.
Spor 06.10.2022, 23:37
THY Euroleague’nin ilk haftasında Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i 74-62 mağlup etti.
Salon: Audi Dome
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Tomislav Hordov xx, Uros Nikolic xx
Bayern Münih: Jaramaz x 2, Weiler-Babb xx 12, Obst xx 10, Gillespie x 4, Walden x 6, Winston x 6, Hunter xxx 18, Lucic x 2, Zipser x, Rubit x 2, Wimberg x, Sisko x
Başantrenör: Andrea Trinchieri
Fenerbahçe Beko: Motley xx 8, Edwards xx 4, Pierre xx 10, Booker x 2, Wilbekin xx 6, Hayes-Davis xxx 11, Jekiri xxx 15, Guduric xx 6, Calathes xx 12, İsmet Akpınar x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 19-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 34-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 46-59 (Fenerbahçe lehine)