banner596

banner547

Son Dakika

THY Euroleague: Bayern Münih: 62 - Fenerbahçe Beko: 74

THY Euroleague’nin ilk haftasında Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i 74-62 mağlup etti.

Spor 06.10.2022, 23:37
THY Euroleague: Bayern Münih: 62 - Fenerbahçe Beko: 74

THY Euroleague’nin ilk haftasında Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i 74-62 mağlup etti.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Tomislav Hordov xx, Uros Nikolic xx

Bayern Münih: Jaramaz x 2, Weiler-Babb xx 12, Obst xx 10, Gillespie x 4, Walden x 6, Winston x 6, Hunter xxx 18, Lucic x 2, Zipser x, Rubit x 2, Wimberg x, Sisko x

Başantrenör: Andrea Trinchieri

Fenerbahçe Beko: Motley xx 8, Edwards xx 4, Pierre xx 10, Booker x 2, Wilbekin xx 6, Hayes-Davis xxx 11, Jekiri xxx 15, Guduric xx 6, Calathes xx 12, İsmet Akpınar x

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 19-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 46-59 (Fenerbahçe lehine)

Yorumlar (0)