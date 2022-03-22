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THY Euroleague: Anadolu Efes: 93 - Real Madrid: 90
THY Euroleague’in 31. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Real Madrid’i 93-90’lık skorla mağlup etti.
Spor 22.03.2022, 22:46
THY Euroleague’in 31. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Real Madrid’i 93-90’lık skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Uros Nikolic xx, Damir Javor xx
Anadolu Efes: Pleiss 11 xx, Micic 29 xxx, Anderson 5 xx, Larkin 12 xx, Bryant 3 xx, Beaubois 5 xx, Simon 2 xx, Moerman 18 xxx, Dunston 8 xx
Başantrenör: Ergin Ataman
Real Madrid: Deck 23 xxx, Yabusele 20 xxx, Nigel Williams 9 xx, Hanga 14 xxx, Tavares 5 xx, Poirier 8 xx, Fernandez 6 xx, Heurtel 5 xx, Randolph x
Başantrenör: Pablo Laso
1. periyot: 21-19 (Real Madrid lehine)
Devre: 51-44 (Real Madrid lehine)
3. periyot: 72-79 ( Real Madrid lehine)