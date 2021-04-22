banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Roketsandan tam isabet
Roketsandan tam isabet
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı

THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Real Madrid: 68

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid’i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Spor 22.04.2021, 22:28
2
THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Real Madrid: 68

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid’i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Serinin 3. maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Efes maçı kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx, Saulius Racys xx

Anadolu Efes: Simon xx 7, Micic xxxx 23, Larkin xxxx 21, Moerman xx 9, Sertaç Şanlı xx 7, Beaubois xx 11, Singleton xx 4, Anderson x 2, Dunston xx 6, Pleiss x 1, Doğuş Balbay x, Buğrahan Tuncer x

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Taylor x 2, Laprovittola x 5, Thompkins xxx 17, Garuba x 9, Tyus x 5, Causeur x 2, Fernandez xx 11, Reyes xx 6, Vukcevic xx 7, Llull x 4, Abalde x, Carroll x

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 22-13 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-32 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 65-45 (Anadolu Efes lehine)
banner478
Yorumlar (0)
14°
açık