THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Real Madrid: 68

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid’i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Serinin 3. maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Efes maçı kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx, Saulius Racys xx

Anadolu Efes: Simon xx 7, Micic xxxx 23, Larkin xxxx 21, Moerman xx 9, Sertaç Şanlı xx 7, Beaubois xx 11, Singleton xx 4, Anderson x 2, Dunston xx 6, Pleiss x 1, Doğuş Balbay x, Buğrahan Tuncer x

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Taylor x 2, Laprovittola x 5, Thompkins xxx 17, Garuba x 9, Tyus x 5, Causeur x 2, Fernandez xx 11, Reyes xx 6, Vukcevic xx 7, Llull x 4, Abalde x, Carroll x

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 22-13 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-32 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 65-45 (Anadolu Efes lehine)