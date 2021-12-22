THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Kızılyıldız: 83

THY Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı 84-83 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip üst üste üçüncü toplamda da 9. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Emilio Perez xx, Guido Giovannetti xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 8, Adrien Moerman xx, Tibor Pleiss xxxx 23, Rodrigue Beaubois xx 10, James Anderson xx 9, Vasilije Micic xxxx 21, Elijah Bryant xx 8, Bryant Dunston x 5, Chris Singleton x, Krunoslav Simon x

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Nikola Kalinic xxx 20, Nate Wolters xx 12, Ognen Kuzmic xx 7, Luka Mitrovic x 4, Austin Hollins x 5, Stefan Lazarevic xx 7, Branko Lazic xx 13, Nikola Ivanovic x 9, Aaron White x 6, Stefan Markovic x, Maik Zirbes x

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 31-21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 43-46 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 65-68 (Kızılyıldız lehine)