THY Euroleague: Anadolu Efes: 76 - Olympiakos: 53

THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos’u 76-53 mağlup etti. Bir maçı eksik olan İstanbul ekibi ligdeki 14. galibiyetine ulaşırken, bu skorla da üst üste 3. zaferini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser xx Mario Majkic xx, Uros Nikolic xx

Anadolu Efes: Larkin xxx 21, Beaubois xx 11, Singlenton x 2, Doğuş Balbay x, Dzanan Musa x, Sertaç Şanlı x 2, Moerman x 5, Tibor Pleiss x 2, Micic xx 9, James Anderson x 4, Dunston xx 15, Simon xx 5

Başantrenör: Ergin Ataman

Olympiakos: Vasilis x, Giannoluis Larentzakis xx 10, Vassilis Spanoulis x 4, Kostas Sloukas xx 7, Hassan Martin x 4, Sasha Vezenkov x 9, Printezis x, Livio Jean-Charles x 5, Charles Jenkins x 4, Octavius Ellis x 3, Shaquielle Mckissic xx 7

Başantrenör: Georfios Bartzokas

1. Periyot: 11-26 (Olympiakos lehine)

Devre: 43-34 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 58-43 (Anadolu Efes lehine)