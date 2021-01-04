Thiam’dan dikkat çeken hareket

Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, oyundan alınırken yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği müsabakanın 79. dakikasında Cisse oyuna dahil olurken, oyundan alınan Mame Thiam, çıkarken yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Thiam ilk olarak elleriyle ağzını kapatırken, daha sonra elleriyle kulaklarını kapattı. Senegalli futbolcu son olarak tekrar ağzını kapatıp ellerini havaya kaldırdı. Bu hareketleri dikkat çeken Thiam daha sonra yedek kulübesine doğru yöneldi.