Thiam bekleneni veremiyor
FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİNDEN MAME THİAM, GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA BEKLENENİ VEREMEDİ. THİAM İLK 4 HAFTADA FORMA GİYDİĞİ MAÇLARDA 90 DAKİKAYI TAMAMLAMADAN OYUNDAN ALINDI.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mame Thiam, gösterdiği performansla bekleneni veremedi. Thiam ilk 4 haftada forma giydiği maçlarda 90 dakikayı tamamlamadan oyundan alındı.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yine bir maçı tamamlayamadı. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında 54, ikinci haftada oynanan Hatayspor maçında 45, üçüncü haftada Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde 66 ve son olarak Fatih Karagümrük maçında 58 dakika forma giyen Senegalli futbolcu, sezonun ilk 4 haftasında 90 dakikayı tamamlayamadan yedek kulübesine geldi. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk 4 haftada 1 kez 90 dakika sahada kalmıştı.
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