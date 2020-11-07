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Thiam 3 hafta sonra sahada

FENERBAHÇE’NİN SENEGALLİ FUTBOLCUSU MAME THİAM, 3 HAFTA SONRA KONYASPOR MAÇINDA SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA SAHADA YER ALDI.

Spor 07.11.2020, 19:16
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Thiam 3 hafta sonra sahada

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, 3 hafta sonra Konyaspor maçında sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Konyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de Mame Thiam 3 hafta sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. Thiam son olarak ligde oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 58 dakika forma giymişti. Daha sonra oynanan Göztepe maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından şans verilmeyen Senegalli futbolcu, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı. 28 yaşındaki futbolcuya, Konyaspor mücadelesinde Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11’de şans verildi.

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