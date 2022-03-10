THF Yönetim Kurulu’ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Hentbola dair bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından THF Başkanı Uğur Kılıç, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na isminin yazılı olduğu ve milli sporcuların imzaladığı milli takım forması ile hentbol topunu takdim etti.