THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri B.Mutlu Kadıoğlu görevini Gökmen Teyran’a devretti.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri B.Mutlu Kadıoğlu’nun, 9 Kasım 2021 tarihli yapılan Yönetim Kurulu kararıyla görevini Gökmen Teyran’a devrettiğini kamuoyuna bildiririz. Kadıoğlu’na bugüne kadar Türk hentboluna ve federasyonumuza yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türkiye Hentbol Federasyonu yeni Genel Sekreteri olarak görev yapacak Teyran, daha önce Türkiye Bisiklet Federasyonu, Okul Sporları Federasyonu, Karate Federasyonu ve Triatlon Federasyonu’nda genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştur."