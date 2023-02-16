THF Erkekler Süper Ligi, ’Cemal Kütahya Sezonu’ ismiyle oynanacak

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), yönetim kurulu kararıyla Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonunun ’THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu’ ismiyle oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya’nın anısına, yönetim kurulu kararıyla 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi’nin ’THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu’ ismiyle oynanmasına karar verildiğini duyurdu. THF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya’nın anısına, 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi’nin ’THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu’ ismiyle oynanmasına karar verdi. Ülkemizi en üst seviyede, A Milli Takım Kaptanı olarak özveriyle temsil eden; hem saha içi hem de saha dışına yansıttığı kişiliğiyle Türk hentbolunun örnek sporcularından olan Cemal Kütahya’nın adını tarihe kazıyıp, hatırasının ve örnek kişiliğinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen kararı, spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.