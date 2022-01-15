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THF Başkanı Uğur Kılıç, Fethiye’deki yeni spor salonunun açılışına katıldı
Fethiye Belediyesi ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Saran Holding tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu törenle hizmete açıldı.
Spor 15.01.2022, 13:16
Fethiye Belediyesi ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Saran Holding tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu törenle hizmete açıldı.
Konuşmaların ardından Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Milli Eğitim Müdürü Vekili Hasan Arslan ile diğer katılımcılar, spor salonunun açılış kurdelesini kesti ve ardından spor salonu Muğla İl Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.
Açılış töreninde THF Başkanı Uğur Kılıç ve Sadettin Saran, Beşiktaş Hentbol takımı kalecisi Mirhan Kasarcı’ya, 7 metre atışları yaptı.