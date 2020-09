"The Speed Project" kapsamında 31 saatte 350 kilometre koşuldu

İntercity İstanbul Park, geride bıraktığımız hafta sonu, dünya çapındaki tüm koşu grupları tarafından en prestijli bayrak yarışı olarak tanımlanan ‘The Speed Project’e ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyadan koşu gruplarının tek bir ülkede bir araya gelerek gerçekleştirdiği etkinlik, pandemiden dolayı her ülke yarış grubunun kendi şehirlerinde belirledikleri alanda gerçekleştirildi. Türkiye’den No Reason adlı koşu grubunun temsil ettiği The Speed Project kapsamında Intercity İstanbul Park’ta 31 saat 15 dakika boyunca aralıksız bayrak yarışı şeklindeki koşularla yaklaşık 350 kilometre yol kat edildi.

Dünyanın en beğenilen ve en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen The Speed Project’in Türkiye ayağını başarıyla tamamlayan 13 kişilik No Reason ekibi, yorgunluğun yanı sıra çok keyifli anlar yaşadı. No Reason ekibi, Kasım ayında dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM’e ev sahipliği yapacak olan Intercity İstanbul Park’ta koşmanın heyecan ve gurur verici olduğunu ifade ettiler.

Hibya Haber Ajansı