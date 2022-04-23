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TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki gün sürecek TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu başladı.

Spor 23.04.2022, 18:17
TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki gün sürecek TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından ilk defa organize edilen ve 4 ayaktan oluşan TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu’nun 1’inci Ayağı Bodrum’da başladı. 2 gün sürecek Golf Turuna 11 kulüp, 18 takım olmak üzere 144 kişi katıldı. 18 çukurlu Bodrum Regnum Golf Country Golf Sahası’nda yapılan turnuva da golfçüler kıyasıya yarıştı.

"Toplam 11 kulüp, 18 takım olmak üzere 144 kişi katıldı"

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, “Federasyon olarak düzenlediğimiz ilk kulüpler arası turnuva. Buradaki amacımız tüm kulüplerin dostluğunu, arkadaşlığını pekiştirmek. 4 ayaktan oluşan turnuvanın ilk ayağını Bodrum’da oynuyoruz. Diğer ayakları Ankara, İstanbul ve Antalya’da oynayacağız. Toplam 11 kulüp, 18 takım olmak üzere 144 kişi katıldı. Federasyon olarak ben aynı zamanda altyapıdan da sorumluyum. Altyapı olarak birçok teşvik programlarımız var. Amacımız hem altyapıyı güçlendirmek ve Türkiye’ye golfü yaymak" diye konuştu.

"Golf sahalarının Anadolu’nun birçok iline yayılması gerektiğine inanıyorum"

Turnuvaya katılan Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise, “18 golf kulübü katılmış, 144 golf sporcusu katılıyor. Bugün ilk ayağı oynanıyor. Hava çok güzel, Bodrum’daki 18 çukurluk golf sahası çok güzel. Bunu yapanlara başta Fikret Öztürk olmak üzere hepsine çok teşekkür ederim. Bütün golfseverler burada güzel bir gün yaşadı. Yarın da oynayacağız ve bu şekilde ilk ayağı bitmiş olacak. Kulüpler arasında büyük bir mücadele var ve mücadelenin sonunda iyi golfçüler çıkacak ve kazananlara federasyonumuz ödüllerini vermiş olacak. Şehirler olarak Antalya golf sahaları olarak çok avantajlı. Bunun yanında İstanbul’a baktığımızda neredeyse 20 milyona yaklaşan bir nüfus ama golf sahalarına baktığımız zaman 3’ü, 4’ü geçmiyor. Bence golf sahalarının Anadolu’nun birçok iline de yayılması gerektiğine inanıyorum. Anadolu’da ekonomik ve nüfus olarak çok büyük illerimiz var. Bu illerde golf sahaları yapabilirsek Türkiye’de birçok iyi golfçünün yetişeceğine ve dünyada bizim ismimizi duyuracağına inanıyorum. Turizm Bakanımız geçenlerde açıklama yaptı, Çeşme’de de aynen Antalya Belek’te olduğu gibi golf sahalarının çok olacağı bir turizm kompleksi yapmayı devletimiz düşünüyor. İnşallah bu yatırımlar yapılır ve golf sahaları açılır. Böylece Türkiye’de daha çok golfçü yetişebilir" dedi.

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