TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası’nda ilk raundun lideri Ali Berk Berker
Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası’nda başladı. 4 gün sürecek şampiyonada 19 kulüpten 75 oyuncu sahaya çıktı.
Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası’nda başladı. 4 gün sürecek şampiyonada 19 kulüpten 75 oyuncu sahaya çıktı.
9-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Silivri’de düzenlenecek TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası’nın ilk raundu bugün oynandı. TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Karya Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü’den ve ferdi lisanslı 75 oyuncu sahaya çıktı.
Oynanan müsabakaların ilk raundunun sonunda erkekler gross kategorisinde ferdi lisanslı Ali Berk Berker 69 (-3) gross skorla birinci, Tauros Golf Kulübü’nden Leon Açıkalın 72 (par) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Taner Yamaç 72 (par) gross skorla üçüncü, kadınlar gross kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay 76 (+4) gross skorla birinci, National BGK’dan Ayşe Demir 76 (+4) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Almina Erdoğan 77 (+5) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Kazan 69 net skorla birinci, ferdi lisanslı Ali Berk Berker 70 net skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik 72 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Hazal Asya Şahin 71 net skorla birinci, National BGK’dan Ayşe Demir 72 net skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Almina Erdoğan 73 net skorla üçüncü basamakta bulunuyor.
Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Efe Sargın 71 net skorla birinci, İzmir Golf Kulübü’nden Yahya Peker 72 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Cumali Yalçın 72 net skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Elif Gençoğuz 67 net skorla birinci, Lara Sorguç 68 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Lidya Atalay 70 net skorla üçüncü sırada ilk raundu tamamladı.
Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan, TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.