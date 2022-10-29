TGF Cumhuriyet Kupası 2022 şampiyonu Beyhan Goldman Benardete oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Cumhuriyet Kupası 2022, 28-29 Ekim 2022 tarihlerinde Silivri’de bulunan TGF Silivri Golf Sahası’nda oynandı. Oynanan müsabaka sonunda Kemer Golf Kulübü’nden Beyhan Goldman Benardete TGF Cumhuriyet Kupası’nın üzerine adını yazdırdı.

Toplamda iki gün süren turnuvanın ilk gününde 18 yaş altı kategorilerindeki oyuncular, ikinci gününde yetişkinler kategorilerinde yarışacaklar ile minikler (akademi saha) kategorilerindeki oyuncular sahaya çıktı.

Turnuvada Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Marmara Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 18 yaş altı kategorisinde toplamda 65, yetişkinler kategorisinde toplamda 76, minikler (akademi saha) kategorisinde toplamda 41 oyuncu mücadele etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılını kutlayan sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi andılar. Saygı duruşuyla başlayan organizasyon İstiklal Marşı’yla devam etti.

Yetişkinler kategorisinde erkekler grossda Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Kazan 72 (par) gross skorla, kadınlar grossda yine Kemer Golf Kulübü’nden Beyhan Goldman Benardete 72 (par) gross skorla birinci oldu. Oynanan müsabaka sonunda aynı skoru yapan Kazan ve Benardete play off’a kaldı. Şampiyonun belirlenmesi için yapılan Play Off mücadelesi sonunda Beyhan Goldman Benardete rakibi Mehmet Kazan’ı geride bırakarak TGF Cumhuriyet Kupası 2022’nin şampiyonu oldu.

Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Bıkmaz 67 net skorla birinci, Mehmet Kazan 70 net skorla ikinci, Karya Golf Kulübü’nden Ali İslamoğlu 72 net skorla üçüncü, kadınlar A kategotisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Beyhan Goldman Benardete 67 net skorla birinci, Nursel Çökelek 72 net skorla ikinci, Çağla Metin 77 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Ziylan 43 stableford skorla birinci, Ankara Karya Golf Kulübü’nden Derin Civelek 39 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Kıvanç Oktay 38 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Evrim Çetin 36 stableford skorla birinci, Ankara Golf Kulübü sporcularından Zekiye Engez 31 stableford skorla ikinci, Gül Yeniçelik 30 stableford skorla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Golfçülere ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Hasan Akçakayalıoğlu ile İlker Erdoğan, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Ziylan Grup Başkanı Mehmet Ziylan verdi.

Minikler de ödüllerini aldı

Minikler erkekler A kategorsinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Poyraz Arben Yılmaz 22 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Ahmet Kodakoğlu 21 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Ali Efe Aydın 21 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Dayanğan 23 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Zeynep Su Polat 20 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Ayşe Ege Yalçınkaya 19 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Çınar Gürlek 28 stableford skorla birinci, Yaman Uçankuş 24 stableford skorla ikinci, Albatros Golf Kulübü’nden Kuzey Kaya 24 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde İstanbul Golf Kulübü’nden Alara Erdoğan 17 stableford skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Nil Gümüşburun 17 stableford skorla ikinci, Derin Tümer 16 stableford skorla turnuvayı üçüncü tamamladı. Dereceye giren oyunculara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç verdi.