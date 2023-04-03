TFF’nin yeni projesi ’Futbol Akademileri’ için imzalar atıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Belçika merkezli Double Pass firması arasında Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini sağlıklı ve sürdürülebilir bir model ile hayata geçirecek ‘Futbol Akademileri’ projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunda akademileri yüksek standartlara taşıyarak genç futbolcu gelişiminde sürdürülebilir ve üretken bir yapı oluşturmak için hazırladığı ‘Futbol Akademileri’ projesinin imza töreni Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. TFF’nin, dünyada birçok federasyon ve kulübe eğitim, danışmanlık ve denetleme hizmetleri veren Belçika merkezli Double Pass firması ile birlikte gerçekleştirdiği imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Double Pass Genel Müdürü Koen Put, Double Pass Futbol Direktörü Hans Vander Elst ve Süper Lig ekiplerinin altyapı antrenörleri yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler ekonomik olarak zor durumda"

Kulüplerde futbol akademilerinin kurulacağını dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyi, sizlerle daha önce paylaşmıştık. Kalıcı bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir futbol ekosistemi oluşturmak zorundayız. Kulüplerin de bunu içselleştirip, altyapı yatırımları yapması gerekiyor. Kulüpler ekonomik olarak zor durumda. Borçlar 25 milyarı geçiyor. Faizlerle birlikte bu rakam 2 katına çıkıyor. İşte bu yüzden bu proje kritik bir öneme sahip. Bu proje tüm ihtiyaçları karşılıyor. Şunu çok iyi biliyoruz; büyük paralar harcayarak yapılan transferler uzun vadede kazanım sağlamıyor. Geçici ve kısıtlı başarılar getiriyor. Bunun yerine kulüplerin altyapıya kaynak ayırması ve geliştirmesi gerekiyor. Sürdürülebilirliği ancak bu şekilde yapabiliriz. Akademilerden yetişen futbolcuların önce A takıma yükselmeleri, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını hedefliyoruz. Akademilerin yılda en az 2 futbolcuyu, A takıma vermesini bekliyoruz. Milli takımın başarısını da bu projenin yürüyüşüne bağlıyoruz. Futbol akademileri projemiz çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında birçok ziyaret gerçekleştirdik. Tesisleri inceledik ve görüş alışverişinde bulunduk. Yurt dışında da Hollanda ve Belçika’da birçok kulübe ziyaret gerçekleştirdik. Depremden dolayı bunlara ara vermiştik. Ziyaretlerin amacı akademi modelini geliştirmekti. Hangi ülkeden, hangi takımdan neyi alabiliriz, kalıcı başarı için projelere neler katmalıyız diye bunları yaptık. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. FIFA’nın güvenilir danışmanı olarak 6 kıtada 30 federasyona ve bin 500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için de kullanacaklar. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan antrenörler, kulüplerinde uzman antrenör olarak görevlendirilecek. Kulüplerde futbol akademileri kurulacak. 6 ay boyunca antrenörlerin ücreti TFF tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop: "Başarıları kalıcı ve sürdürebilir hale getirmek için önemli bir adım atıyoruz"

"Başarıları kalıcı ve sürdürebilir hale getirmek için önemli bir adım atıyoruz" diyen TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise, "Sabır, azim ve süreklilik gerektiren işimizi hakkıyla yapabilmek için birlikte emek veriyoruz. Profesyonel futbolculuğun çocukluktan başlatılması gerektiğini biliyoruz. Gelişim uzmanlık gerektiren bir iş. Futbolcunun gelişmesi, teknik, taktik becerilerinin arttırılması için yaşına özel çalışmalar gerekiyor. Bunun ilk adımı antrenörlerin yaş kategorilerine göre uzmanlaşması. Çocukların önce iyi birer insan sonra iyi birer sporcu olması, milli takıma ve kulüplerine katkı sağlamalarını diliyorum. Başarılı olacakların gönülden inanıyoruz. Bu çalışma, günün sonunda başarıyı getirecektir" dedi.

Hans Vander Elst: "Her gün genç futbolcularla çalışmak zorundayız"

Türkiye’de bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Double Pass Futbol Direktörü Hans Vander Elst de, "Şirket olarak burada olmaktan onur duyuyoruz. Bir süredir yeni projemizi ve Türkiye’de yetenek geliştirmeyi konuşuyoruz. Her gün genç futbolcularla çalışmak zorundayız. Tüm antrenörleri bir araya getireceğiz. Çok güçlü bir sistem oluşturacağız. Tam olarak bunun için buradayız. Çok çalışacağımızın ve başarılı olacağımızın sözünü veriyorum. Daha fazla eğitilmiş oyuncu göreceksiniz. Daha genç takımlar olacak. Genç oyuncular daha fazla süre alacak. Yetenek geliştireceğiz. Bu 4 yıllık projede başarılı olacağız. Bu proje Türk futbolunun geleceği için çok önemli" şeklinde konuştu.