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TFF'nin yeni hakem kadrosu
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonu tamamlayacak hakemlerin listesini güncelledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Abdulkadir Bitigen, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mustafa Öğretmenoğlu, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa listede yer almıyor. Bomba isimler listeden çıkartılırken sporseverler yeni hakem listesini merak ediyor. İşte yeni güncel hakem listesi...
Spor 08.03.2022, 15:23 08.03.2022, 15:53
SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE:
- Yaşar Kemal Uğurlu
- Halil Umut Meler
- Atilla Karaoğlan
- Arda Kardeşler
- Erkan Özdamar
- Ümit Öztürk
- Mete Kalkavan
- Ali Şansalan
- Sarper Barış Saka
- Zorbay Küçük
- Yasin Kol
- Volkan Bayarslan
- Kadir Sağlam
- Mustafa Kürşad Filiz
- Çağdaş Altay
VAR HAKEMLERİ
- Özgüç Türkalp
- Özgür Yankaya
- Emre Malok
- Erkan Engin