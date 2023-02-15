TFF’den Ziya Hurma için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma’nın babası Ziya Hurma’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, "Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma’nın babası Ziya Hurma’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziya Hurma’ya Allah’tan rahmet; Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.