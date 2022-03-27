TFF’den Yılmaz Tokatlı için baş sağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı’nın vefatı nedeniyle TFF, baş sağlığı mesajı yayımladı.

TFF’den Tokatlı’nın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1980-1984 yılları arasında TFF Başkanı olarak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı da yapmıştı. Sporcu kimliği ile de dikkat çeken Tokatlı, bir çok branşta Türk sporuna katkı sağlamıştı.

Yılmaz Tokatlı’nın cenazesi 28 Mart 2022 Pazartesi günü Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Yılmaz Tokatlı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.