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TFF’den Sivasspor’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında konuk olduğu Karabağ’ı 3-2 mağlup eden DG Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

Spor 27.11.2020, 10:40
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TFF’den Sivasspor’a tebrik
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında konuk olduğu Karabağ’ı 3-2 mağlup eden DG Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesindeN yer açıklamada, “UEFA Avrupa Ligi’nde Azerbaycan’ın Karabağ takımını 3-2 mağlup ederek I Grubu’nda ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’u tebrik ederiz. Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve Başkan Sayın Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm Yönetim Kurulu’na teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verildi.
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