TFF’den Selahattin Beyazıt için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulüpte 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Selahattin Beyazıt’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.