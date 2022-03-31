TFF’den Rıdvan Bolatlı için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı ve MKE Ankaragücü’nün eski futbolcusu Rıdvan Bolatlı’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Rıdvan Bolatlı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 6 kez A Milli Takımımızın formasını giyen ve 1954 Dünya Kupası finallerine katılan kadromuzda yer alan Bolatlı, Ankara Karagücü’nün ardından uzun yıllar Ankaragücü forması giymişti. Rıdvan Bolatlı anısına 1-4 Nisan tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Rıdvan Bolatlı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.