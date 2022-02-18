TFF’den Recep Özcan için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekili Recep Özcan için taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu eski Başkan Vekili Recep Özcan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Recep Özcan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.