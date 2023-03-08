TFF’den Orhan Gedikali için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı eski kalecisi Okan Gedikali’nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşılan mesajda, “Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımın eski kalecisi Okan Gedikali’nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4’ü A Milli Takım ve 9’u Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 13 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten Okan Gedikali, 10 sene boyunca kalesini koruduğu ve ardından kaleci antrenörlüğünü de yaptığı Gençlerbirliği’nin yanı sıra ülkemizde pek çok kulübün formasını giymiş ve teknik kadrolarında görev almıştı. Merhum Okan Gedikali’nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Merhum Okan Gedikali’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği’ne ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.