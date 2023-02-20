TFF’den Murat Usta için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF eski Başkanvekili İbrahim Usta’nın babası, Yerel Lig kulüplerinden Arsinspor’un Onursal Başkanı Murat Usta’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanvekili İbrahim Usta’nın babası, Yerel Lig kulüplerinden Arsinspor’un Onursal Başkanı Murat Usta’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Murat Usta’ya Allah’tan rahmet; İbrahim Usta’ya, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.