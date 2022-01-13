Son Dakika
TFF’den Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Spor 13.01.2022, 11:19
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun ’Ordinaryüs’ü Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" denildi.