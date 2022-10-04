TFF’den Köşger ve Şahne’ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Ali Erten, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi ziyaret etti.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan ve Başkan Vekilliği görevlerini 6 yıldır sürdüren TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Ali Erten, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’ye milli takım forması hediye etti. TFF’nin çalışmaları ve İzmir’de hayata geçirmeyi planladığı bazı projeler konusunda Köşger ve Şahne’ye bilgi sunan Papatya ve Erten, “Valimize ve emniyet müdürümüze TFF bünyesindeki çalışmalarımız hakkında bilgi sunduk. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Çok değerli önerilerini ve desteklerini aldık. Valimiz ve emniyet müdürümüz, spora bakış açılarıyla kentimiz için önemli bir şans. Ziyaretlerimiz sürecek. İzmir’in kent yöneticileri, odalarımız, spor adamlarımız ve kent dinamiklerimiz ile görüşmelerimize devam edeceğiz. Kulüplerimizle zaten iç içeyiz. Oluşacak fikirleri ve önerileri, İZVAK bünyesindeki yönetici arkadaşlarımız, şehrimizin TFF’deki diğer temsilcileri, kulüplerimiz ve TFF yönetim organlarında değerlendireceğiz ve geliştireceğiz. Ortak akıl ile kentimize ve asırlık kulüplerimize daha fazla imkan ve katkı sağlamaya çalışacağız” dedi.