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TFF’den, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin açıklama: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."
TFF’den, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin açıklama: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Spor 04.04.2023, 14:24
TFF’den, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin açıklama: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."