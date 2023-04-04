TFF’den, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’den çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor’un geçmiş maçlarının tescil edilmesi ve gelecek müsabakalarda ise rakiplerin hükmen galip sayılmasına yönelik alınan kararda bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu’na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF’nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.