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TFF’den Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası’na yapılan saldırıyı kınarken, sarı-kırmızılı camia için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 03.09.2022, 19:46
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası’na yapılan saldırıyı kınarken, sarı-kırmızılı camia için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayımladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray Adası’na gerçekleşen silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin bir an önce yakalanacağına inancımız tamdır."
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