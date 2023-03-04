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TFF’den Futbol Disiplin Talimatı değişikliği ile ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Mart 2023 tarihinde yapılan Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik kararıyla ilgili açıklama yayımladı.
Spor 04.03.2023, 13:05
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Mart 2023 tarihinde yapılan Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik kararıyla ilgili açıklama yayımladı.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir.
Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."