TFF’den Futbol Disiplin Talimatı değişikliği ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Mart 2023 tarihinde yapılan Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik kararıyla ilgili açıklama yayımladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir.

Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."