TFF’den Eren Mert Yıldızlı’ya geçmiş olsun mesajı

Balıkesirspor’un 15 Yaş Altı Gelişim Ligi kalecisi Eren Mert Yıldızlı’nın maçta yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırılması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Balıkesirspor U15 takımı kalecisi Eren Mert Yıldızlı, İnegölspor karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren genç oyuncu için TFF’den konuyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Açıklamada, "U15 Gelişim Ligi’nin 13. haftasında dün oynanan Balıkesirspor - İnegölspor maçında, başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Eren Mert Yıldızlı’ya acil şifalar diliyor, genç futbolcumuzun ailesine ve Balıkesirspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eren Mert Yıldızlı’dan kısa süre içerisinde güzel haberler almayı ve sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.