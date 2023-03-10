TFF’den Cansu Tiryaki’nin eşi Yusuf Tiryaki için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cansu Tiryaki’nin eşi Yusuf Tiryaki’nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşılan mesajda, “FIFA Kokartlı Hakem Cansu Tiryaki’nin eşi, Edirne İl gözlemcisi ve eski klasman yardımcı hakemi Yusuf Tiryaki’nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yusuf Tiryaki’nin cenazesi yarın Edirne Eski Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Edirne Yenişehir Mezarlığı’nda defnedilecektir. Merhum Yusuf Tiryaki’ye Allah’tan rahmet; Cansu Tiryaki, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verdi.