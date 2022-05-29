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TFF’den Başkan Çebi için tebrik mesajı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tebrik mesajı yayımladı.

Spor 29.05.2022, 22:22
TFF’den Başkan Çebi için tebrik mesajı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tebrik mesajı yayımladı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü’nün bugün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

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